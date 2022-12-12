Автомобилистов Петербурга предупредили об опасной обстановке на дамбе из-за метели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сильная метель обрушилась на Санкт-Петербург 12 декабря 2022 года. Улицы города покрылись толстым одеялом из снега, ветер порой сносит с ног. Сложная ситуация на дороге дамбы, где шторм ощущается сильнее из-за ветра, разгулявшегося над Финским заливом. Дирекция дамбы предупредила, чтобы автомобилисты были осторожнее.

- Над акваторией Финского залива продолжает усиливаться ветер северо-восточного направления, порывами до 15-20 метров в секунду. Непогоду в северо-западный регион принес шторм "Birgit 3", но подъема уровня воды в устье реки Невы он не вызовет, - отметили в пресс-службе КЗС.

Но на дамбе бушует сильный боковой ветер. Кроме того, на открытых участках возможны внезапные наносы снега, которые могут стать серьезной помехой на дороге. Автомобилистов просят сохранять скоростной режим и дистанцию, а также не мешать уборочной технике, которая работает в усиленном режиме.