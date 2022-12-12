Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на стройке в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет города возбудил уголовное дело после трагической гибели рабочего на стройке. Все произошло 11 декабря 2022 года на строительной площадке будущего жилого дома на улице Чапаева. Погибшим оказался 45-летний мужчина, который сорвался с высоты.

- В ходе производства работ одной из коммерческих структур по строительству жилого дома на улице Чапаева упал с высоты 45-летний рабочий, который скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

На данный момент отдел по Петроградскому району возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.