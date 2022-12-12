Строительство третьего этапа Широтной магистрали скоростного движения одобрили в Петербурге

Утверждена проектная документация третьего этапа Широтной магистрали скоростного движения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается строительство Широтной магистрали скоростного движения. 12 декабря 2022 года на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительств была одобрена документация проекта третьего этапа возведения трассы, которая пройдет от Союзного проспекта до административной границы города на юго-востоке Красногвардейского района.

- Широтная магистраль с мостом через Неву – стратегический инфраструктурный проект города, ее строительство предусмотрено Генпланом Петербурга. Магистраль станет одним из важнейших звеньев транспортного каркаса города, наряду с Кольцевой автодорогой и Западным скоростным диаметром, - отметил губернатор Александр Беглов.

Сейчас идет строительство первого этапа - Витебской развязки. Всего возведение трассы пройдет в шесть этапов, четыре из которых в границах КАД, а две уже на территории Ленобласти.