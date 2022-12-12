ГИБДД рекомендовала автомобилистам пересесть на общественный транспорт на время метели в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за снегопада и сильной метели в Санкт-Петербурге в управлении ГИБДД рекомендовали автомобилистам временно отказаться от поездок на общественном транспорте. В дорожной полиции советуют лучше пересесть на общественный транспорт: так безопаснее и можно избежать пробок. Об этом в управлении сообщили 12 декабря 2022 года.

- Автомобилистам из-за неблагоприятных погодных условий в Петербурге и Ленинградской области по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, по мнению Госавтоинспекции, лучше совсем отказаться, - сообщили в полиции.

Пешеходам тоже стоит быть внимательными и осторожными на дорогах, так как из-за снегопада водитель может не заметить людей.

Сегодня вечером и завтра продолжит идти снег.