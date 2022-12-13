Рейды по контролю запрета выхода на лед прошли в Петербурге

В Петербурге продолжаются рейды по контролю за соблюдением запрета выхода на лёд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург пришла настоящая зима, однако морозы еще не успели устояться и как следует проморозить реки, каналы и озера в городе. В Северной столице действует запрет выхода на лед начиная с 15 ноября. Несмотря на это, некоторые "смельчаки" все же решаются проверить лед на прочность и выходят на его тонкую и хрупкую поверхность. Поэтому в городе проводятся рейды по контролю за соблюдением запрета выхода на лед. Об этом 13 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности проверили водные объекты в Петродворцовом районе. В этот раз посетили Орловский пруд, Английский пруд, Красный пруд и провели мониторинг Акватории Финского залива в районе платформы "Ораниенбаум" и в районе Маяка, - рассказали в Смольном.

Инспектора попались и любители зимней рыбалки, и любители нарушать правила безопасности. В итоге со льда были сняты два человека и составлены протоколы. Ее с 16 гулявшими проведены беседы. Напомним, что штраф за выход на лед в неположенное время от 1 до 5 тысяч рублей.