Скульптор изнасиловал юную художницу в мастерской в Петербурге

Петербургский скульптор подозревается в сексуальном насилии над 18-летней коллегой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пожилой скульптор изнасиловал юную художницу. Все произошло в художественной мастерской на Коломенской улице 10 декабря 2022 года. 59-летний мужчина напал на 18-летнюю знакомую и надругался над ней. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Юная художница стала жертвой похоти немолодого скульптора. 18-летняя петербурженка 10 декабря была доставлена скорой помощью в Елизаветинскую больницу с с последствиями насильственных действий сексуального характера. После оказания помощи пациентка была отпущена домой, - рассказал источник.

Оказалось, что в тот день девушка распивала в своей мастерской алкоголь вместе с известным в художественных кругах скульптором. Мужчина, разгорячившись, решил воспользоваться юной девушкой.

11 декабря следственный комитет возбудил уголовное дело. В тот же день скульптор был задержан.