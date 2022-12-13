Спасатели МЧС 35 раз выезжали устранять последствия сильной метели в Петербурге

В Северной столице ликвидируют последствия сильной метели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все минувшие сутки в Санкт-Петербурге шел сильный снегопад. Метель не умолкала ни на минуту. С каждой минутой снег заметал город все сильнее, а штормовой ветер качал деревья и рекламные щиты. С последствиями непогоды боролись спасатели МЧС, который весь день провели в режиме повышенной готовности, рассказали 13 декабря 2022 года в Смольном.

- За прошлые сутки спасательные службы выезжали по заявкам, связанным с результатами разгула стихии, порядка 35 раз. Специалисты оперативно ликвидировали последствия падения деревьев, элементов кровли, металлических конструкций, разрыва проводов электроосвещения, - рассказали в Смольном.

Спасатели напомнили, что во время непогоды лучше всего оставаться дома с семьей и не выходить на улицу. При необходимости все же избегать шаткие конструкции на улице, а также избегать деревья, рекламные щиты и линий электропередач.