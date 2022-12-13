Ленобласть потратит не меньше 750 миллионов рублей на восстановление Енакиево в ДНР

Ленобласть помогает Енакиево восстанавливать инфраструктуру, в том числе трамвайную. Фото: пресс-служба правительства ЛО

Ленинградская область потратит минимум 750 миллиардов рублей на оказание помощи и восстановление города Енакиево в ДНР. 47 регион уже выделило почти миллиард рублей из бюджета на эти цели, но в будущем суммы могут вырасти.

- 750 миллионов рублей — это минимум, который мы потратим на Енакиево в следующем году. Например, мы хотим построить детский сад в Углегорске, пострадавший при обстрелах, - рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе ежегодной пресс-конференции.

По словам губернатора, это около половины процента от общего бюджета Ленобласти, что не очень много для региона, но много - для Енакиево.

Еще 2,3 миллиарда рублей региону выделит федеральное правительство. Но при условии, что Ленобласть представит обоснование и документацию по проектам, а также успеет потратить транш до апреля 2023 года.

- При хорошем раскладе более трех миллиардов рублей будет отправлено на Енакиево, - отметил губернатор 47 региона.