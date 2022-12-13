Пробки подскочили до 7 баллов в Петербурге вечером 13 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге к 17 часам вечера 13 декабря 2022 года подскочили пробки. Загруженность дорог на это время уже составила 7 баллов и лишь продолжает расти. Причина всему метель, которая налетела на город еще накануне, но с последствиями снегопада городские службы разбираются до сих пор.

- В Санкт-Петербурге 7 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время во вторник. Ожидается, что пробки продолжат расти и к 18 часам достигнут пика в 8 баллов, - сообщает сервис "Яндекс".

В течение всего дня наиболее загруженными дорогами оказались Невский проспект в сторону Дворцовой площади, Ленинский проспект к Московскому и Московское шоссе в обе стороны.

К вечеру труднопроходимыми стали почти все магистрали города, особенно крупные. Большая нагрузка приходится на Петроградский, Выборгский и Московский районы.