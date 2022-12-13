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НовостиОбщество13 декабря 2022 18:20

Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Пулково в Дубай с 28 декабря

Самолеты будут летать в этом направлении 4 раза в неделю
Анастасия НУРАДИЛОВА
Самолеты авиакомпании Россия теперь будут летать из Петербурга в Дубай

Самолеты авиакомпании Россия теперь будут летать из Петербурга в Дубай

Фото: Олег ЗОЛОТО

Из Пулково в Дубай появится больше авиаперелетов. Дополнительные рейсы запускает авиакомпания «Россия». Продажи билетов в Объединенные Арабские Эмираты уже открыты, а первый перелет состоится 28 декабря.

- С 28 декабря самолеты будут летать в аэропорт Дубая Аль-Мактум четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Пулково.

Из Санкт Петербурга вылет рейса планируется в 8:10, а в Дубае пассажиры будут уже в 15:30. Обратно улететь можно будет в 16:30. Самолет будет садиться в Пулково в 22:05. Ориентироваться следует на местное время аэропортов. Выполнять рейс будет самолет Airbus А319 на 128 мест.

Напомним, сейчас из Пулково в Дубай летает авиакомпания Emirates, а с 20 января рейсы начнет выполнять авиакомпания Flydubai.