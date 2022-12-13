Высота снежного покрова может превысить 20 сантиметров к выходным в Петербурге

В Северной столице будет идти снег в течение этой недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти рекордный снегопад прошел пару дней назад в Петербурге. 12 декабря был установлен суточный рекорд – 15 миллиметров осадков. В городе на Неве высота снежного покрова достигла 19 сантиметров. Но и это, по словам синоптиков, не предел.

- Небольшой снег на фоне умеренно морозной погоды еще пройдет в Петербурге. Можно предположить, что к выходным высота снежного покрова составит 17-22 сантиметров, - пишет главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграмм-канале.

Напомним, в 2010 году суточный рекорд в Петербурге в это время был в два раза ниже и составил всего 9,3 миллиметров осадков.

В Ленинградской области 12 декабря лидером по высоте сугробов стало Сосново. Снежный покров превысил там треть метра и составил 35 сантиметров.