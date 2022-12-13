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НовостиОбщество13 декабря 2022 20:16

Россельхознадзор задержал почти 37 тонн зараженных клементинов в порту Петербурга

Новогодние цитрусы ехали из Марокко
Анастасия НУРАДИЛОВА
В клементинах найдена плодовая муха

В клементинах найдена плодовая муха

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Россельхознадзора задержали 36,6 тонн клементинов в Большом порту Петербурга. Две импортные партии новогодних цитрусов не прошли карантинный фитосанитарный контроль. Фрукты приехали из Марокко и направлялись в две фирмы Северной столицы.

- Крементины были заражены насекомыми, которые схожи по признакам с карантинным объектом. Было проведено лабораторное исследование, - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

После проведения проверки стало ясно, что новогодние цитрусы заражены средиземноморской плодовой мухой. Фрукты были направлены в карантин. Там, по решению собственников, клементины обеззаражены методом фумигации.