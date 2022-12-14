Электричка насмерть сбила человека на станции Кушелевка в Петербурге

На станции Кушелевка под колесами поезда погиб молодой мужчина. Фото: vk.com/spb_today

Человек погиб под колесами электрички на железнодорожной станции Кушелевка в Петербурге. Все случилось вечером во вторник. Об этом в соцсетях рассказывают очевидцы трагедии. Они же публикуют фото с места ЧП.

- Электричка насмерть сбила парня. Он был с девушкой и они вроде как бежали к электричке. Парень поскользнулся и упал на путях на переходе. Девочку эту тоже жаль, все на глазах у нее произошло, - пишут свидетели трагедии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Другие горожане уверяют, что погибший и его девушка приехали на электричке и переходили пути не посмотрев, что приближается встречный поезд: «погибший, видимо, не глядя по сторонам переходил за ним, хотя электричка начала непрерывно гудеть еще метров за сто».

Из-за трагического происшествия движение поездов пришлось временно приостановить, пока спасатели извлекали тело из-под поезда . В причинах трагедии будут разбираться правоохранительные органы.