ЗакС принял закон об уличных музыкантах в Петербурге

Уличным музыкантам утвердили согласование выступлений в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга третьем чтении приняло закон об уличных музыкантах. Согласование прошло 14 декабря 2022 года. Исходя из текста документа, теперь уличным музыкантам нужно будет заранее согласовывать свои выступления.

- Уличные музыканты давно стали культурным брендом Петербурга. Среди них много по-настоящему талантливых людей. Но есть минус — жить в первом ряду концертного зала понравится не всем, - отметил председатель парламента Александр Бельский.

Закон предполагает, что будут согласованы некоторые площадки, где артисты смогут выступать. Все места для выступлений будут делиться по уровню допустимого шума: где разрешено с барабанами, где нет. Штраф за несогласованный концерт для физических лиц составляет от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей, для тех юрлиц, – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для предпринимателей – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей и для организаций – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.