Умер известный петербургский ученый-вирусолог Александр Смородинцев

Умер известный ученый-вирусолог Александр Смородинцев / Фото: НИИ гриппа Смородинцева

В Санкт-Петербурге умер известный ученый-вирусолог, сын основателя НИИ гриппа А.А. Смородинцева, Александр Смородинцев. Он скончался в ночь с 13 на 14 декабря 2022 года в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в пресс-службе института.

- С прискорбием сообщаем, что в ночь с 13 на 14 декабря на 93 году жизни не стало профессора Александра Анатольевича Смородинцева. Смородинцев Александр Анатольевич до последних дней жизни трудился на благо здравоохранения нашей страны, создавая научно-популярные книги в области вирусологии. Приносим глубокие соболезнования родным и близким, - сообщили в НИИ.

Александр, как и его отец, проработал всю жизнь в институте. Он является ученым с мировым именем, а также обладателем множества медалей и отличительных знаков. Автор более 200 научных статей, шести монографий, семи научно-популярных книг, 10 изобретений и одного патента Российской Федерации.

Точная дата и место похорон Александра Анатольевича Смородинцева будут сообщены дополнительно.