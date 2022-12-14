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НовостиОбщество14 декабря 2022 15:28

Сноубордиста на тросе заметили на Невском проспекте в Петербурге

Спортсмен с ветерком проехал по заснеженным дорогам города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сноубордист прокатился по заснеженному Невскому проспекту

Сноубордист прокатился по заснеженному Невскому проспекту

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге выпало очень много снега. За сутки высота покрова достигла 19 сантиметров. И хоть метель уже утихла, снег так и остался лежать на городских улицах и дорогах. Этим решил воспользоваться местный спортсмен и прокатился прямо по Невскому проспекту на сноуборде. Видео катания появилось в социальных сетях 14 декабря 2022 года.

- В Питере заметили сноубордиста, - рассказали очевидцы.

На кадрах видно мужчину в ярких штанах. Зацепившись рукой за трос, который привязан к автомобилю, он с ветерком прокатился по Невскому проспекту. На видео можно заметить, как он скользит по снегу, сваленному возле тротуаров.

Отметим, что днем главная улица города была уже лучше расчищена, поэтому, судя по всему, видео снято в ночное время после метели.