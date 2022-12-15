Мобилизованный 31-летний рабочий завода из Ленобласти погиб под артобстрелом в ЛНР

Мобилизованный в Ленобласти рабочий завода Егор Панченко погиб на спецоперации. Фото: СОЦСЕТИ

Мобилизованный 31-летний рабочий деревообрабатывающего завода из Ленобласти погиб на спецоперации. Известия о трагедии подтвердили в администрации Кировского района и пресс-службе губернатора Александра Дрозденко. По словам чиновников, Егор погиб под артобстрелом в ЛНР.

Егор Панченко закончил колледж с красным дипломом со специальностью государственного управленца. Далее он отслужил год в армии и вернулся на гражданку. Работал мастером смены на предприятии и даже получал награду «Работник года». Был женат и воспитывал пятилетнюю дочку, они жили вместе в небольшой деревне Никольское.

У Егора осталась жена и маленькая дочь. Фото: СОЦСЕТИ

Власти 47 региона рассказывают, что Егор не уклонялся от повестки.

- Он был мужественным и проявил силу духа - не убежал, не уехал, а исполнил свой воинский долг, - цитируют слова администрации Кировского района в online47.ru.

Добавим, что похороны Егора Панченко прошли на его родине. С ним простились с воинскими почестями.