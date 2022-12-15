Автобус столкнулся с инкассаторским броневиком на юге Петербурга

На перекрестке Стачек и Трефолева встретились автобус и инкассаторский броневичок. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с участием пассажирского автобуса и инкассаторской машины произошло на юге Петербурга. Все произошло на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева, прямо на трамвайных путях. Поэтому трамваи тоже встали.

- На перекрестке Стачек и Трефолева инкассатор и автобус, трамваи стоят, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На месте ДТП уже работает наряд дорожной полиции, пробок и затруднений в движении других видов транспорта, кроме невезучих трамваев, нет.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия, а также виновников столкновения установят дознаватели ГИБДД.