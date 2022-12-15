Полиция разыскивает подростков, затушивших Вечный огонь в Кронштадте

В Кронштадтском районе проводится проверка по факту затушения вечного огня снегом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает подростков, которые затушили Вечный огонь в городе Кронштадте. Все произошло вечером 14 декабря 2022 года. Районная администрация позвонила в полицию и сообщила, что пламя перестало гореть. Тогда на помощь пришли видео с камер наблюдений, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 14 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в 16:55 на Якорной площади в Кронштадте перестал гореть Вечный огонь. Спустя пару часов горение было возобновлено, - рассказали в полиции.

На записи с камер попали двое подростков. Несовершеннолетние решили просто забросать снегом пламя, которое, не выдержав обилие влаги, потух. После этого подростки сбежали.

На данный момент проводится проверка и устанавливаются личности подростков.