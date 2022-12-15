Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 декабря 2022 13:34

Убийство женщины на Невском проспекте смогли раскрыть спустя 16 лет

Тело задушенной петербурженки было найдено в парадной дома в декабре 2006 года
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция раскрыла убийство женщины в 2006 году.

Полиция раскрыла убийство женщины в 2006 году.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские сыщики смогли раскрыть давнее убийство 42-летней женщины, тело которой было найдено в парадной дома на Невском проспекте в декабре 2006 года. Причиной смерти несчастной стало удушение. Однако найти преступника по «горячим следам» не удалось. Он отыскался через 16 лет в колонии, где отбывает срок за другое преступление.

- Была получена оперативная информация о том, что к совершению преступления причастен ранее неоднократно судимый 48-летний мужчина, отбывающий наказание в местах лишения свободы за убийство, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Другим преступлением оказалось изнасилование и жестокое убийство девушки в 2008 году. За это преступник получил 20 лет в колонии строгого режима. Теперь ему грозит дополнительный срок за удушение женщины в доме 128 на Невском проспекте.