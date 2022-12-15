Убийство женщины на Невском проспекте смогли раскрыть спустя 16 лет

Полиция раскрыла убийство женщины в 2006 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские сыщики смогли раскрыть давнее убийство 42-летней женщины, тело которой было найдено в парадной дома на Невском проспекте в декабре 2006 года. Причиной смерти несчастной стало удушение. Однако найти преступника по «горячим следам» не удалось. Он отыскался через 16 лет в колонии, где отбывает срок за другое преступление.

- Была получена оперативная информация о том, что к совершению преступления причастен ранее неоднократно судимый 48-летний мужчина, отбывающий наказание в местах лишения свободы за убийство, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Другим преступлением оказалось изнасилование и жестокое убийство девушки в 2008 году. За это преступник получил 20 лет в колонии строгого режима. Теперь ему грозит дополнительный срок за удушение женщины в доме 128 на Невском проспекте.