Вице-губернатор Поляков показал разработанный в Петербурге электромобиль «е-Нева»

Так выглядит "е-Нева". Фото: t.me/polyakov_kv

Транспортный вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков побывал на «Обуховском заводе» и познакомился с электромобилем «е-Нева», которое создает гражданское подразделение концерна «Алмаз-Антей», в которое входит петербургский завод.

- России нужны свои автомобили. На «Обуховском заводе» с нуля разработана модульная платформа для автомобилей разных типов на новых источниках энергии, - написал Поляков в своем телеграм-канале.

Салон. Фото: t.me/polyakov_kv

По словам чиновника, электрокроссовер, за рулем которого он посидел, ни в чем не уступает бензиновым автомобилям. Сейчас, на базе созданной платформы, завод разрабатывает несколько классов электромобилей: от обычных легковушек до грузовых микроавтобусов.

Увы. но дата запуска проекта «е-Нева» в серию пока неизвестна. Получится ли у «Обуховского завода» русская «Тесла», покажет лишь время.