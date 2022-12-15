Беглов поблагодарил священнослужителей за борьбу с коронавирусом в Петербурге

Беглов поблагодарил священнослужителей за победу над коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 15 декабря 2022 года принимал участие в форуме Всемирного русского народного собора. Во время выступления он поблагодарил духовенство Северной столицы, а также отметил постоянную поддержку священнослужителями жителей города во время пандемии. Отдельно он вспомнил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, который с иконой летал над городом на вертолете и молился за здравие горожан.

- Я видел, что, когда во время пандемии было очень сложно и тяжело, представители всех конфессий молились за то, чтобы пришло здравие в наш город. Вы облетали на вертолете несколько раз с иконами наш город, и я хочу сказать, что, действительно, пандемия отступала. Хотел поблагодарить всех священнослужителей, владык, матушек в том числе, за служение, - приводит слова Беглова Закс.ру.

В будущем году Всемирному русскому народному собору исполнится 30 лет.