График уборки снега с платной парковки появился в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Началась зима, снегопады и весь Санкт-Петербург в миг превратится в сплошной коллапс. Улицы завалены снегом, в том числе и дороги. В центре это и вовсе проблема, так как возникли трудности с уборкой, особенно зоны платной парковки. Теперь информацию об уборке снега в этой зоне стали публиковать на официальных сайтах.

- На указанных ресурсах появились соответствующие разделы, которые будут обновляться по мере поступления данных от Комитета по благоустройству. Там вы найдёте дату, время и адреса, по которым планируется осуществление работ по сбору и вывозу снега, а также сбросу наледи с крыш многоквартирных домов. Кроме этого, пользователям сервиса будут приходить дополнительные пуш-уведомления о предстоящей уборке, - рассказали в комитете по транспорту.

Так, 16 декабря уборка пройдет по Советским улицам с 4-й по 10-ю, на переулке Баскова, Гродненском, Дегтярном, Жуковского и других улицах. Расписание можно посмотреть по ссылке.