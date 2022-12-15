Снег на парковочных местах для инвалидов убрали в Петербурге

Специалисты ликвидируют последствия сильного снегопада Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты городских служб до сих пор убирают последствия снегопада, который принес циклон «Биргит». Сильный снег шел пару дней, количество осадков почти достигло рекордного уровня. Жители Петербурга были не довольны уборкой в городе, много вопросов вызвали запорошенные места платной парковки.

- Сегодня проверил, как убирают снег на платных парковках на территории Центрального и Адмиралтейского районов. Выездную проверку провел вместе с директором ГУДП «Центр» Егором Пащенко. Он отвечает за эти территории, - рассказал во «ВКонтакте» председатель Комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко.

Особое внимание было уделено уборке парковочных мест для инвалидов. Председатель Комитета поручил специалистам в первую очередь заняться этим вопросом. Парковки для лиц с ограниченными возможностями на Гороховой улице 64 и Литейном проспекте 29 уже приведены в порядок.