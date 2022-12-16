Ребенок повредил спину на батуте в гимнастическом центре в Петербурге

Два школьника попали в травмпункт с повреждениями спины и головы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

8-летний школьник получил травму грудного отдела позвоночника, упав с батута в гимнастическом центре. По словам ребенка, он сильно ударился спиной. ЧП произошло днем 12 декабря в Приморском районе Петербурга, но в травмпункт ребенка привезли лишь два дня спустя, когда боли не прошли.

- Врачи заподозрили у ребенка перелом позвонка и отправили его на обследование в больницу, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

В тот же день в тот же травмпункт родители привезли и другого ребенка. 9-летний мальчик сильно ударился головой в школе. Все произошло во время перемены. Дома школьнику стало нехорошо и тогда отец отвез сына к врачам. Те диагностировали у ребенка сотрясение мозга.