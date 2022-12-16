Два ДТП произошли на КАД в районе дамбы утром 16 декабря

Утро на дамбе началось с двух ДТП. Фото: Яндекс.Карты.

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга предупреждает водителей о затруднении в движении по КАД в районе дамбы из-за ДТП. Утром 16 декабря здесь произошло две аварии.

- Около 8.20 на 126-м километре внешнего кольца Невской стороны произошло ДТП с участием двух автомобилей. В настоящее время на данном участке дороги свободна для движения только правая полоса, - сообщает пресс-служба КЗС.

При этом сервис Яндекс.Карты на 126-м км показывает аварию в правом ряду на внутреннем кольце у Кронштадта. Еще одно ДТП отмечено на 133-м км, от Кронштадта в сторону Петербурга и тоже на внутреннем кольце.

Сейчас на месте аварий работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.