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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 7:39

Бизнесмена с простреленной головой нашли в садоводстве в Петербурге

Тело мужчины направили в морг для установления причины смерти
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Парголово нашли бизнесмена с простреленной головой

В Парголово нашли бизнесмена с простреленной головой

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга в одном из садоводств нашли местного бизнесмена с простреленной головой. Тело погибшего 38-летнего предпринимателя обнаружили в Парголово 15 декабря 2022 года. Первой труп увидела жена мужчины, которая и позвонила в полицию. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- О происшествии в правоохранительные органы 15 декабря около полудня сообщила 40-летняя супруга погибшего. Труп 38-летнего бизнесмена с огнестрельным ранением головы был обнаружен в Парголово, в СНТ "Красная Заря", в его доме на Малиновой улице, - рассказал источник.

Известно, что мужчина являлся директором компании, которая занималась разработкой компьютерного программного обеспечения.

Рядом с телом погибшего был обнаружен травматический пистолет, на который бизнесмен оформил лицензию в июле этого года. Сейчас тело направлено в морг для установления причины смерти.