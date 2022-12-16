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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 9:48

Инспекторы ГИБДД спасли пенсионера, попавшего под машину на трассе под Петербургом

Полицейские оказывали мужчине первую помощь, пока медицинские работники были в пути
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Инспекторы ГИБДД спасли пенсионера, попавшего под машину на трассе под Петербургом

Инспекторы ГИБДД спасли пенсионера, попавшего под машину на трассе под Петербургом

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом инспекторы ГИБДД спасли жизнь пенсионеру, попавшему под машину. Авария произошла еще вечером 2 декабря 2022 года на трассе Петербург-Кировск в Кировском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и области.

- 46-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Каптюр» сбил переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода 77-летнего пешехода. Получив информацию о ДТП, наряд ДПС уже через три минуты прибыл на место, - рассказали в дорожной полиции.

Инспекторы увидели, что пешехода сильное кровотечение. Пока медицинские работники были в пути, полицейские оказали пострадавшему первую помощь. Медработники прибыли на место аварии только спустя полтора часа и госпитализировали мужчину в больницу.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции удалось избежать трагедии.