Первую российскую зарядную станцию для электрокаров открыли в Петербурге

В Петербурге установили новейшую зарядную станцию для электрокаров Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге установили первую российскую зарядную станцию для электрокаров. Она разместилась на крытой парковке супермаркета на Лиговском проспекте, 283А. Это разработка компании "Силовые машины". Так как электрическая зарядная станция первая - сейчас она будет работать в тестовом режиме и совершенно бесплатно. Об этом 15 декабря 2022 года сообщили в компании.

- Глубокая локализация ЭЗС, которую обеспечивают мощности предприятий "Силовых машин", отвечает целям создания национального производства и укрепления технологического суверенитета страны, – сказал Александр Ивановский, генеральный конструктор предприятия.

ЭЗС уже полностью прошли испытания, получили сертификацию, в том числе по требованиям безопасности и российским и европейским стандартам качества. Отмечается, что компания готова выпускать до 1 тысячи таких станций в год.