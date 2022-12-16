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НовостиОбщество16 декабря 2022 12:14

ГАТИ выдала ордер на работы для капремонта эскалаторов вестибюля станции метро «Гостиный двор»

Он действует до апреля 2023 года
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Эскалатор станции метро "Гостиный двор" уйдет на капремонт.

Эскалатор станции метро "Гостиный двор" уйдет на капремонт.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдала ордер на установку временного ограждения для складирования материалов, которые необходимы для капитального ремонта эскалаторов вестибюля станции метро «Гостиный двор».

- Производство работ разрешено до 17 апреля 2023 года, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

При этом срок ордера не означает тот же срок ремонта самого эскалатора. Пока даты работ не определены.

- У нас сейчас не такой информации. Но в любом случае, даже если ремонт будет проводиться, то даже частично перекрывать по времени вход-выход никто не будет. «Гостиный двор» и «Невский проспект» с их пассажиропотоком - не те станции, где можно вводить ограничения, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена.

На станции «Гостиный двор» установлены четыре эскалатора. В случае капремонта они будут останавливаться по очереди: один за раз.