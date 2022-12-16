ГАТИ выдала ордер на работы для капремонта эскалаторов вестибюля станции метро «Гостиный двор»

Эскалатор станции метро "Гостиный двор" уйдет на капремонт. Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдала ордер на установку временного ограждения для складирования материалов, которые необходимы для капитального ремонта эскалаторов вестибюля станции метро «Гостиный двор».

- Производство работ разрешено до 17 апреля 2023 года, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

При этом срок ордера не означает тот же срок ремонта самого эскалатора. Пока даты работ не определены.

- У нас сейчас не такой информации. Но в любом случае, даже если ремонт будет проводиться, то даже частично перекрывать по времени вход-выход никто не будет. «Гостиный двор» и «Невский проспект» с их пассажиропотоком - не те станции, где можно вводить ограничения, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена.

На станции «Гостиный двор» установлены четыре эскалатора. В случае капремонта они будут останавливаться по очереди: один за раз.