Новые машины для уборки дворов в Петербурге прошли техобслуживание

Новые машины для уборки внутриквартальных территорий прошли первое техобслуживание Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге меняется система уборки дворов. Специально для этого город закупил новую технику, которая уже прошла первое техобслуживание. Об этом 16 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- В этом году город закупил для уборки дворов беспрецедентное количество уборочных машин, которые в 2023 году начнут убирать петербургские дворы. Более 1100 тракторов и погрузчиков купили не на один год, эта техника будет служить Петербургу долго. Парк необходимо обслуживать качественно и быстро, - отметил вице-губернатор города Анатолий Повелий.

Так, переход на новую систему уборки дворов в Петербурге будет поэтапным. До 1 января проводится подготовка, заключаются договоры с подрядчиками. Далее с нового года до середины лета во всех районах подрядчики последовательно будут заменены на государственные организации – районные жилищные агентства. Начиная с 1 июля система уборки внутриквартальных территорий будет подчиняться единым стандартам качества.