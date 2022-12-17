Пьяный водитель автобуса врезался в столб в Петербурге и застрял Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на субботу 17 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автобуса. В первом часу ночи водитель автобуса не заметил на проспекте Стачек столб, в который он прямиком и въехал. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Автобус №108 врезался в столб на Стачек 99. В автобусе находился кондуктор и один пассажир, они не пострадали, - рассказали очевидцы.

После того, как автобус оказался в столбе, он застрял. Спасать автобус пришлось сотрудникам МЧС, которые с помощью тягача и троса вытащили транспорт из западни.

По предварительным данным, водитель автобуса оказался пьян за рулем. Как именно это произошло, не уточняется. Проводится проверка.