Мальчик впал в кому, запутавшись в гамаке в Петербурге

Подросток запутался в гамаке и едва не задохнулся в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге врачи Педиатрического университета спасают жизнь мальчика, который едва не задохнулся, запутавшись в гамаке. Однако из-за сильного удушения ребенок впал в кому. Это произошло днем 16 декабря 2022 года, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 16 декабря около полудня в Санкт-Петербургский Педиатрический университет из квартиры на улице Бутлерова был доставлен 13-летний мальчик с комой, вызванной недостатком кислорода в крови, а также признаками механической асфиксией через повешение. На шее юного пациента имелась стронгуляционнаяя борозда, - рассказал источник.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Как рассказала 44-летняя мать подростка, около 10 часов утра она обнаружила своего сына, запутавшегося в гамаке. Вытащив ребенка из западни, женщина вызвала скорую помощь.

Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей.