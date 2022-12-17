Мигранта избили битами в торговом комплексе в Ленобласти

Полицейские Всеволожского района разыскивают злоумышленников, избивших битами мужчину на территории торгового комплекса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области неизвестные жестоко избили мигранта бейсбольными битами. Причем, все произошло на территории торгового центра. Так, вечером 16 декабря 2022 года в ТК во Всеволожском районе несколько человек налетели на мужчину и избили до критического состояния. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Вечером 16 декабря на территории ТК несколько злоумышленников избили битами мужчину, после чего убежали. Пострадавший, 21-летний мигрант, в тяжелом состоянии госпитализирован, - рассказали в полиции.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего. Выясняются мотивы нападавших, а также их личности. Полицейскими приняты меры к розыску нападавщих.