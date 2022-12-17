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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 10:19

Мигранта избили битами в торговом комплексе в Ленобласти

Полиция разыскивает нападавших
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полицейские Всеволожского района разыскивают злоумышленников, избивших битами мужчину на территории торгового комплекса

Полицейские Всеволожского района разыскивают злоумышленников, избивших битами мужчину на территории торгового комплекса

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области неизвестные жестоко избили мигранта бейсбольными битами. Причем, все произошло на территории торгового центра. Так, вечером 16 декабря 2022 года в ТК во Всеволожском районе несколько человек налетели на мужчину и избили до критического состояния. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Вечером 16 декабря на территории ТК несколько злоумышленников избили битами мужчину, после чего убежали. Пострадавший, 21-летний мигрант, в тяжелом состоянии госпитализирован, - рассказали в полиции.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего. Выясняются мотивы нападавших, а также их личности. Полицейскими приняты меры к розыску нападавщих.