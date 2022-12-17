«Новогодняя почта» откроется на Дворцовой площади Петербурга 19 декабря

«Новогодняя почта» возвращается на Дворцовую площадь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На главной площади Санкт-Петербурга - Дворцовой - с 19 декабря 2022 года заработает "Новогодняя почта". Каждый желающий сможет совершенно бесплатно отправить поздравление с Новым годом или Рождеством в любую точку России. А торжественное открытие почты состоится 20 декабря. Об этом рассказали в Смольном.

- Этот проект напоминает о прекрасной традиции в канун Нового года радовать своих друзей, родных и близких настоящими осязаемыми открытками, а не электронными письмами. Уверен, многим будет приятно получить поздравление, отправленное с Дворцовой площади Санкт-Петербурга, - отметил губернатор Александр Беглов.

"Новогодняя почта" уже второй год подряд будет радовать петербуржцев. Авторами открыток стали ученики и студенты художественных школ и вузов. На них изображены знаковые архитектурные шедевры Северной столицы.

Акция продлится до 30 декабря.