ДТП перекрыло съезд с КАД на Октябрьскую набережную в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга ожидается большая пробка. Вечером в субботу, 17 декабря 2022 года, на съезде с трассы на Октябрьскую набережную столкнулись два автомобиля, полностью перекрыв проезд. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Съезд с внешнего кольца КАД на Октябрьскую набережную. ДТП между "Фордом" и "Киа", - рассказали автомобилисты.

Судя по фотографии с места аварии, столкновение было не сильным. Все участники ДТП живы и здоровы, вышли на дорогу, чтобы разобраться с происшествием.

На данный момент машины полностью перекрыли съезд с кольца. Другие автомобилисты выбирают проезжать мимо до следующего съезда. Однако, вскоре может начать собираться пробка, если машины не будут убраны с проезда.