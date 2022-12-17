«Гадалку» задержали при снятии порчи с полицейского в Петербурге

Безработная петербурженка попалась на «снятии порчи» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге гадалку-мошенницу поймали с поличным. Женщина проводила сеанс очередной жертве, то "третий глаз" ей не подсказал, что перед ней никто иной, как сотрудник полиции. Об этом 17 декабря 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 44-летняя петербурженка была взята под стражу 15 декабря днем у дома 40/1 по проспекту Наставников во время сеанса "снятия порчи", - рассказал источник.

Женщина проводила "магический ритуал" и потребовала за свои услуги 150 тысяч рублей. За свои манипуляции гадалка получила пачку денег, правда, номера купюр были заранее переписаны под протокол, а "сеанс" проходил под контролем сотрудников полиции.

Волшебницу задержали на месте, а также возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас колдунья находится в изоляторе временного содержания.