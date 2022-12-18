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НовостиОбщество18 декабря 2022 15:52

Петербург вышел на первое место в России по суточной смертности от коронавируса

Северная столица возглавила антирейтинг и по количеству госпитализаций
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
На лечении находится 2425 пациентов

На лечении находится 2425 пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург возглавил антирейтинг по суточной смертности от коронавируса по данным на 18 декабря 2022 года. От вируса за прошедшие сутки скончалось 16 пациентов. На одного меньше насчитали в Москве. Город обогнал столицу и по числу госпитализаций - за сутки в стационары попал 131 петербуржец.

- При этом выздороветь за это же время успели 754 человека. Выявили вирус у 1226 горожан, - сообщается на портале "Стопкоронавирус.РФ".

На данный момент в Петербурге развернуто 2715 коек для больных с ковидом, на лечении находится 2425 пациентов. Из них в реанимации находится 190 человек, 63 из них подключены к ИВЛ. Также в городе продолжает работать 161 пункт вакцинации.