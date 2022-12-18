Аллее вдоль Дальневосточного проспекта присвоили имя Ленинградских зенитчиц

Увековечить память зенитчиц попросил один из блокадников ФОТО: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Аллее вдоль Дальневосточного проспекта в Петербурге присвоили имя Ленинградских зенитчиц. Так город поддержал предложение одного из жителей блокадного Ленинграда Ивана Морозова.

- Иван Егорович рассказал, что в годы блокады к ним в дом на Малоохтинском проспекте часто заходили в гости девушки из расположенной рядом зенитной батареи, прикрывавшей Финляндский железнодорожный мост. Во время одного из налетов в мае 1943 года все они погибли, поэтому Иван Егорович просил увековечить их память в названии одной из ближайших улиц, - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В начале указанной аллеи уже находится памятник писателю Даниилу Гранину, создавшему "Блокадную книгу". Теперь аллею обещают облагородить - привести в порядок, оформить и озеленить.