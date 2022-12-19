Жесткую драку устроили двое посетителей ресторана в Приозерске

В Приозерске росгвардейцы остановили жесткую драку в ресторане. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жесткая драка произошла между посетителями ресторана в Приозерске. Как пишет online47.ru, в минувшую субботу, 17 декабря, двое мужчин сначала спокойно выпивали в разных компаниях, а потом обратили друг на друга внимание и начали перебрасываться ругательствами. В какой-то момент один из них не выдержал и пустил в ход кулаки. Началась драка, которую смогли прекратить только силами росгвардейцев.

- В заведении на улице Калинина сработала сигнализация. В ресторан оперативно прибыл наряд росгвардейцев. Сотрудники оказали медицинскую помощь обоим участникам драки, после чего вызвали на место скорую помощь и передали дебоширов медикам, - рассказали в издании.

По предварительной информации, у участников драки черепно-мозговые травмы. У одного из них даже диагностировали рваную рану головы. Пока что не сообщается, грозит ли мужчинам хоть какая-то ответственность за потасовку.