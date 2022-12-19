Жители Петербурга потратят на Новый год в среднем 19 300 рублей

Петербуржцы потратят на новогодние праздники 19 300 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга назвали сумму, которую они готовы потратить на празднование Нового года. Северная столица подтвердила звание второго города страны, уступив по размеру праздничного бюджета только Москве.

- Больше всего намерены потратить москвичи: средние расходы на одного человека здесь составят 21 100 рублей На втором месте — Санкт-Петербург (19 300 рублей), на третьем — Красноярск (18 200 рублей), - сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, проводившего опрос.

Самые скромные расходы среди жителей крупных городов в Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. В последнем траты на человека составят 13 500 рублей.

Правда, в рейтинг не вошли северные города и территории, в том числе Чукотка и Камчатка, где из-за традиционно высоких цен на продукты и товары народного потребления, индекс стоимости жизни намного выше и Москвы и Петербурга.