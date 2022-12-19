Самую длинную шаверму в мире в 151 метр приготовили в Петербурге

В Петербурге приготовили самую длинную 151-метровую шаверму в мире Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге приготовили самую длинную шаверму в мире, тем самым установив новый рекорд. Уникальное событие произошло в воскресенье, 18 декабря 2022 года, в фуд-молле в здании бывшего Варшавского вокзала. Длина самой большой в мире шавермы составила 151 метр. А вес каждого метра яства порядка 1,6 килограмма. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- К этому событию мы готовились около месяца, было задействовано много людей – 250 человек только в организации. Очень переживал, что это будет сделать невозможно, потому что технически это было выполнить практически нереально, – рассказывает организатор мероприятия, предприниматель и ресторатор Павел Крупин.

На организацию этого рекорда было потрачено более 3 миллионов рублей. Для того, чтобы приготовить кулинарный шедевр, понадобилось около часа. В приготовлении принимали учатие порядка 160 поваров. Событие было зарегистрировано в Книге рекордов России.