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НовостиОбщество19 декабря 2022 9:38

Срочников из Петербурга отправят служить в Западный военный округ

Отправлять в зону СВО новобранцев не будут
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В комиссариате рассказали, где будут служить петербургские срочники

В комиссариате рассказали, где будут служить петербургские срочники

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стало известно, куда отправят служить срочников из Санкт-Петербурга. Сейчас вовсю идет осенний призыв в армию, который продлится до конца года. Новобранцев далеко отправлять служить не будут. Они останутся на территории Западного военного округа. Об этом со ссылкой на начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу городского Военного комиссариата Олега Мазурина пишет РБК.

- Мазурин заверил, что ни один из призывников точно не будет отправлен в зону специальной военной операции. Со слов Мазурина, 90% призывников будут проходить службу в Западном военном округе, - пишет издание.

Отметим, что так как было сокращено время призыва из-за частичной мобилизации, также сокращен и план. В Петербурге планируется призвать 2,4 тысячи человек.