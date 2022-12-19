Срочников из Петербурга отправят служить в Западный военный округ

В комиссариате рассказали, где будут служить петербургские срочники Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стало известно, куда отправят служить срочников из Санкт-Петербурга. Сейчас вовсю идет осенний призыв в армию, который продлится до конца года. Новобранцев далеко отправлять служить не будут. Они останутся на территории Западного военного округа. Об этом со ссылкой на начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу городского Военного комиссариата Олега Мазурина пишет РБК.

- Мазурин заверил, что ни один из призывников точно не будет отправлен в зону специальной военной операции. Со слов Мазурина, 90% призывников будут проходить службу в Западном военном округе, - пишет издание.

Отметим, что так как было сокращено время призыва из-за частичной мобилизации, также сокращен и план. В Петербурге планируется призвать 2,4 тысячи человек.