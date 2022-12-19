Семья с маленьким ребенком попала в жесткое ДТП на проспекте Энергетиков в Петербурге

В машине такси находился маленький ребенок. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло в Красногвардейском районе в Петербурге. Об этом вечером в понедельник, 19 декабря, рассказала очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Две машины столкнулись на перекрестке Маршала Блюхера и проспекта Энергетиков. Один из автомобилей – такси. В нем ехала семья с маленьким ребенком, - написала женщина в посте в социальной сети.

Второй участник аварии – красный автомобиль, за рулем которого была женщина. По словам очевидца, машина вылетела на перекресток и ударила в бок такси. В дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие.

Кто именно пострадал и о состоянии участников ДТП – не сообщается. При этом, на место аварии быстро приехала машина скорой помощи. В обстоятельствах случившегося будут разбираться сотрудники ГИБДД. Они же установят виновного в происшествия.