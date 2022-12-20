Ледяной дождь и легкие заморозки ждут Петербург 20 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оттепель не долго властвовала в Санкт-Петербурге. Снова после плюсовой температуры в Северной столице установился минус. Днем 20 декабря 2022 года в Северной столице будет ощущаться влияние гребня антициклона. А вместе с этим ночью вполне может пойти ледяной дождь. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Большую часть сегодняшнего дня Северная столица будет ощущать влияние гребня антициклона с юго-востока, а вечером скажется приближение теплого атмосферного фронта с запада. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, вечером местами пройдет небольшой снег, местами гололедица. В ночь на среду возможны ледяные дожди и гололеды, - рассказал синоптик.

Днем во вторник в Петербурге около 2-4 градусов ниже нуля, по Ленинградской области от минус 2 до минус 7 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.