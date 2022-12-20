Госпитализация младенцев из-за гриппа и ОРВИ вышла на первое место в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге началась эпидемия гриппа и ОРВИ. Болеют все, но в особенности серьезно дети. Причем, чаще всего госпитализируют младенцев. Об этом 20 декабря 2022 года рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Елена Дондурей.

- В этом году полноценная эпидемия гриппа, этого не было в ковидную пандемию. Ситуация похожа на предпандемические годы. На первое место вышла госпитализация детей раннего возраста - первые два годика жизни, второе место (30%) госпитализация дошкольников, третье место - младшая школа, потом старшеклассники, - сообщила Дондурей.

Как пояснила специалист, сейчас дети болеют чаще и сильнее из-за того, что последние пару лет шла пандемия коронавируса. Из-за этого появилась прослойка населения, а именно маленькие дети, у которых нет иммунитета к ОРВИ.