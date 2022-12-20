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НовостиОбщество20 декабря 2022 10:15

Глава «Метростроя Северной Столицы» покидает пост «по собственному желанию»

Владимир Шмидт уже написал заявление об увольнении
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В новом "Метрострое" спустя два года работы сменилось руководство.

В новом "Метрострое" спустя два года работы сменилось руководство.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В «Метрострое Северной столицы» (МССС) меняется руководство. Владимир Шмидт, возглавлявший нового и единственного строителя петербургской подземки последние два года, уходит из компании «по собственному желанию».

- Да, это так. Подробности будут позднее, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» источник, знакомый с делами МССС.

Предварительно, фигурой Шмидта были недовольны в Комитетет по развитию транспортной инфраструктуры. В вину директору «Метростроя» поставили низкие темпы развития подземки, хотя, фактически, последние планы выдерживаются. Так, до 2024 года будут открыты три новые станции: «Путиловская» и «Юго-Западная» на новой, коричневой ветке и «Большой проспект» («Горный институт») - на оранжевой.

Имя сменщика Шмидта будет названо позднее.