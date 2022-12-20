Суд наказал пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП в Невском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор водителю, который в пьяном состоянии устроил смертельное ДТП. Трагедия произошла в начале весны на улице Седова. Подробности по делу 20 декабря 2022 года рассказали в прокуратуре Невского района.

- Ночью 8 марта 2022 года водитель, управляя автомобилем «Хендай Санта Фе» в состоянии алкогольного опьянения, выехал на тротуар у дома 84 по улице Седова, где сбил пешехода и врезался в дом. В результате произошедшего ДТП мужчина 1970 года рождения от полученных травм скончался на месте, - рассказали в прокуратуре.

В итоге суд отправил водителя в колонию общего режима на пять лет, а также запретил на 2 года 6 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.