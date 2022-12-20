Сотрудница миграционной службы прописала 400 мигрантов в заброшенном доме в Ленобласти

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России выявили в Ленобласти незаконную постановку на учет мигрантов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сотрудница миграционной службы прописала около 400 мигрантов в заброшенном доме. Разумеется, за постановку на учет она брала деньги. Это выяснили сотрудники собственной безопасности ГУ МВД и устроили проверку, рассказали 20 декабря 2022 года в полиции.

- Вместе со своим знакомым в ноябре-декабре этого года женщина незаконно поставила на миграционный учет около 400 иностранцев по адресу: город Луга, проспект Урицкого, дом 63. Оперативники собственной безопасности выяснили, что по данному адресу нет жилья, а стоит заброшенное здание бывшей типографии. За фиктивную постановку женщина брала с каждого человека по 5 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В основном мигранты использовали адрес для легализации. Но 11 человек все же поселились в заброшенном здании. Их обнаружили сотрудники полиции во время проверки.

По факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана.