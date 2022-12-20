В Петербурге возродили сеть быстрого питания «Чайная ложка»

Возрожденная "Чайная ложка" станет блинным кафе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге открылось первое кафе возрожденной сети быстрого питания «Чайная ложка». Она появилась в городе в середине «нулевых» годов, но потом не выстояла под натиском конкурентов. Последнее заведение закрылось в 2019-м.

- ООО «ТЗ Чайная ложка» (держатель товарного знака) было ликвидировано в конце прошлого года, это позволило получить права на торговую марку нынешним владельцам, - пишет «РБК-Петербург».

Специализацией возрожденной «Чайной ложки» станут блины. Сейчас в планах у инвесторов открыть в течение 2023 года до 30 кафе, которые будут работать в том числе по франшизе. Инвестиции в открытие каждой точки оцениваются в сумму до трех миллионов рублей. Примерно столько же было инвестировано в первое кафе на Гороховой улице.